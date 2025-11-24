Грузоперевозки в Волго-Балтийском бассейне увеличились до 13,3 млн тонн за сезон

За навигацию 2025 года в Волго-Балтийском бассейне было выполнено в общей сложности 18,6 тыс. рейсов, которыми перевезено 13,3 млн тонн грузов. Рост по сравнению с прошлым годом составил на 4% и 7% соответственно, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шлюзование грузового судна в Волго-Балтийском бассейне

Фото: Росморречфлот Шлюзование грузового судна в Волго-Балтийском бассейне

Фото: Росморречфлот

Общее количество шлюзований за этот сезон увеличилось на 6% и превысило 31 тыс. Всего через шлюзы Волго-Балта было пропущено 53 877 судов, что на 5% больше, чем годом ранее.

Пассажиропоток также увеличился на 2% — по водным путям Волго-Балтийского бассейна перевезли свыше 383 тыс. пассажиров, уточняется в сообщении.

Андрей Цедрик