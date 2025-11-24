Фонд гуманитарной помощи Газе объявил о завершении миссии в анклаве

Основанный США и Израилем Фонд гуманитарной помощи сектору Газа (GHF) объявил о завершении миссии. Официальное сообщение об этом опубликовали на его сайте.

По данным пресс-релиза, за 4,5 месяца GHF доставил 187 млн бесплатных обедов мирным жителям анклава. В фонде отметили, что гуманитарная помощь изначально подразумевалась как временная, чтобы «заполнить критический пробел в глобальной гуманитарной системе». В Газе работало четыре подразделения организации, которые курировали бывшие военнослужащие США, специалисты гуманитарных организаций и местные жители. Фонд работал с конца мая.

2 марта Израиль заблокировал доступ любой гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа палестинского движения «Хамас» принять план продолжения мирных переговоров. В начале марта руководство Израиля и США предложило альтернативный способ распределения гумпомощи в анклаве. Он подразумевал передачу фактически монопольных прав GHF на создание центров распределения помощи и раздачи продуктов и товаров первой необходимости.

Международные гуманитарные организации, включая ООН, раскритиковали план. Главный пункт критики — создание распределительных пунктов в «зонах безопасности» на юге анклава. Это могло привести к вынужденному переселению мирных жителей. По данным ООН, в поисках гуманитарной помощи в анклаве погибло более 2,1 тыс. палестинцев.