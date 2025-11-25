Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глиноземной поклон от всего рынка

Аналитики ждут роста выпуска алюминия по всему миру до конца года

Мировое производство алюминия, подскочившее на 3,6% в октябре после сентябрьского спада, продолжит расти до конца года, считают аналитики. Стимулы создают относительно высокие цены и устойчивый спрос. Часть экспертов говорят о рисках роста профицита металла в 2026 году, что окажет давление на котировки.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глобальное производство алюминия будет умеренно расти до конца 2025 года за счет стабильного предложения глинозема и высокого спроса, прогнозируют аналитики BigMint. В октябре мировой выпуск первичного алюминия вырос на 3,6%, до 6,29 млн тонн, после падения на 3% в сентябре, приводят в компании данные Международного института алюминия (IAI). Год к году показатель увеличился на 0,58%.

Китай, крупнейший производитель, увеличил выпуск в октябре на 3,3% к сентябрю, до 3,77 млн тонн, Европа (включая Россию) — на 3,8%, до 0,61 млн тонн.

В BigMint отмечают, что улучшение ситуации с поставками глинозема в октябре привело к возобновлению производства на части предприятий и сокращению расходов. А более высокие цены и стабильный спрос транспортной, строительной, упаковочной отраслей и сектора возобновляемой энергетики дополнительно способствовали увеличению выпуска металла во всех ключевых регионах, указывают аналитики.

В октябре котировки алюминия приближались к максимальным значениям за три с половиной года в условиях перебоев с отгрузками в США, сокращения производства в Китае и снижения запасов на Лондонской бирже металлов (LME). В ноябре цены преодолели отметку $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 года. С тех пор котировки несколько скорректировались. На 21 ноября трехмесячный контракт на алюминий на LME стоил 2,78 тыс. за тонну.

«При текущей цене только ленивый не наращивает производство»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли. В «Русале», крупнейшем производителе алюминия за пределами Китая с долей 5,5% от мирового рынка, рыночные тренды не комментируют. По итогам января—июня компания в рамках плановой оптимизации сократила производство металла на 1,7% год к году, до 1,92 млн тонн, продажи первичного алюминия и сплавов выросли на 21,7%, до 2,28 млн тонн.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что цены в ближайшие 12–18 месяцев сохранятся в диапазоне $2,7–2,9 тыс. за тонну. Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко поясняет, что одним из ключевых факторов, поддерживающих цену на металл, стали сообщения о приближении объемов выпуска алюминия в Китае к правительственному лимиту в 45 млн тонн в год в условиях стабильного спроса.

Ведущий аналитик «Т-инвестиций» Ахмед Алиев ожидает умеренный профицит на рынке алюминия в этом году и его расширение в следующем году по мере запуска алюминиевых мощностей в Индонезии. «В 2026 году прирост мощностей в стране может удвоиться, составив 1,5 млн тонн, по нашим оценкам. При этом к 2030 году показатель может достичь уже 5 млн тонн. Цены на глинозем остаются низкими на фоне перепроизводства, что также может оказывать давление на котировки алюминия»,— прогнозирует он. Борис Красноженов считает, что спрос и предложение на рынке можно ожидать на уровне 76–77 млн тонн в год в среднесрочной перспективе.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов оценивает глобальный избыток металла в этом году примерно в 600 тыс. тонн в связи с ускоренным восстановлением мощностей, стабильными поставками сырья и сдержанным ростом спроса. В 2026 году ситуация будет близка к сбалансированной, но локальные перебои могут краткосрочно создавать дефициты в отдельных регионах, добавляет он. Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко говорит, что резко нарастить предложение алюминия помешает потолок мощностей в Китае, ужесточение углеродного регулирования в Европе, а также высокая стоимость электроэнергии в США, делающая работу многих плавильных мощностей в стране нерентабельной.

Полина Трифонова

