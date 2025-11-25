Склады загрузили требованиями

Жесткое регулирование деятельности операторов контейнерных складов в некоторых регионах страны стало непосильным для участников рынка. В связи с этим профильная бизнес-ассоциация обратилась к федеральному правительству с просьбой принять общие для всей России правила размещения контейнеров. В противном случае возможно сокращение рынка за счет перетока части игроков в серую зону, предупреждает ассоциация в письме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артема Замараева, направленное 19 ноября 2025 года в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина, с просьбой разработать и внедрить унифицированные федеральные правила размещения грузовых контейнеров.

Поводом для обращения стало вступление в силу постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, определяющего новые правила размещения грузовых контейнеров в регионе.

Они, по мнению автора письма, оказались «невыполнимыми» по стоимости и срокам. В частности, установка инспекционно-досмотровых комплексов стоимостью более 200 млн руб., срок изготовления и согласования которых — от полугода; наличие штатного персонала численностью не менее шести специалистов на каждый комплекс; ливневая канализация с очистными сооружениями; обязательное асфальтовое или бетонное покрытие территории; специализированная техника вроде кранов и контейнерных погрузчиков, не соответствующих модели стационарного хранения. В правительстве Московской области не ответили на запрос “Ъ”.

Рынок складов на базе морских контейнеров в Москве и области — это уже зрелый сегмент. По оценкам Unit Sklad, в столичной агломерации работает около 30–40 операторов с 10–15 тыс. контейнеров — это примерно до 200 тыс. кв. м складских площадей и около половины всего недорогого self-storage рынка, не считая капитальных складов. В среднем заполняемость в сегменте составляет 90%, добавляют в «Склад-Рядом».

11,6 тысячи рублей в год стоит аренда 1 кв. м классического склада в Подмосковье, по данным NF Group.

Отсутствие единого федерального регулирования позволяет создавать локальные барьеры: например, дальнейшее ухудшение ситуации в Подмосковье грозит уничтожением сегмента аренды малых площадей, потерей рабочих мест, развитием серых складских схем и чередой банкротств десятков компаний в отрасли, предупреждает Артем Замараев в письме правительству.

Требования, которые предъявляют власти Подмосковья, рассчитаны на логистический бизнес, то есть на терминалы по хранению и переработке самих контейнеров, поясняет владелец компании «Склад-24» Артемий Муханов. «Мы же используем контейнер как металлоконструкцию, которая, по сути, ничем не отличается от быстровозводимого ангара или любого другого складского сооружения, но требования предъявляются только к контейнерам, но не другим типам складов»,— поясняет он. Владелец Unit Sklad Антон Заусаев считает, что регулирование в сегменте необходимо, но требования к безопасности и деятельности должны быть реалистичными.

Хранение в контейнерах существует практически во всех странах мира и нигде нет такого жесткого регулирования, как в Московской области, настаивает Артемий Муханов.

Представитель компании «Склад-Рядом» Владислав Комжалов приводит в пример Москву, где размещение контейнерных площадок не подвергается такому регулированию. В большинстве других областей все регулируется через разрозненные нормы — пожарную, санитарные, экологические и градостроительные требования, подтверждает Антон Заусаев. Получается, продолжает он, что один и тот же бизнес в одном регионе легален, а в другом фактически вне закона.

Если этот сегмент зарегулировать до состояния, когда работать станет невозможно, десятки тысяч арендаторов просто уйдут в другие сегменты, опасается Антон Заусаев. Текущие клиенты будут вынуждены обращаться в стандартные складские комплексы, где стоимость в разы выше, или гаражные кооперативы, где контроля и безопасности намного меньше, соглашается Владислав Комжалов. По данным эксперта, сейчас ставка аренды за контейнер площадью 30 кв. м составляет 13,9–19,9 тыс. руб. в месяц. Иными словами, в пересчете на 1 кв. м контейнер обойдется около 5,5–8 тыс. руб. в год. В то же время ставка аренды классического склада в Подмосковье составляет 11,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год без НДС и операционных расходов, по данным NF Group.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова