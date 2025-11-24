Петербургский суд посчитал продаваемые ИП трусы с пентаграммой экстремистскими

Индивидуального предпринимателя Алексея Часовенского привлекли к ответственности за продажу аксессуаров и нижнего белья с сатанинской (международное движение сатанизм признано экстремистским и запрещено в РФ) символикой. За это также выписали штраф в размере 5000 рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Алексея Часовенского привлекли к ответственности за совершение правонарушения по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. В доме 10, корпус 1 по проспекту Большевиков он допустил продажу товаров в целях пропаганды атрибутики и символики сатанизма (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Среди продукции была футболка с Бафометом, три кошелька коричневого цвета с изображением козла с пентаграммой, зажим для денег коричневого цвета с козлом с пентаграммой, две пары женских трусов с козлом в пентаграмме. Также в продаже имелись обложка для паспорта, четыре шкатулки-гроба и другие вещи с запрещенной символикой.

«Все вышеуказанные изображения – это интернациональный символ сатанистов, сказала экспертиза. А движение сатанизма признано экстремистским решением Верховного Суда Российской Федерации»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Татьяна Титаева