Экспорт растет на золоте и удобрениях

Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), используя данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), разделили показатели нефтегазового и прочего экспорта РФ. Отмечается, что в целом по итогам девяти месяцев 2025 года экспортные доходы РФ, несмотря на снижение цен на нефть, остаются стабильными — в среднем $34 млрд в месяц. При этом сокращение доходов от вывоза товаров ТЭКа в годовом выражении составило 15%, и оно компенсировано ростом ненефтегазового экспорта на 13%.

Отметим, что увеличение доходов от ненефтегазовых поставок частично связано с ростом цен на другие, кроме нефти и газа, сырьевые товары: это продукция АПК, удобрения, цветные и драгоценные металлы. Общий индекс сырьевых цен ЦЦИ с начала года сократился на 13%, в то время как индекс сырьевых цен ненефтегазового экспорта вырос на 20% (см. график). В результате, отмечают аналитики ЦЭП ГПБ, цены на «нефтегаз» и цены на другие экспортные товары оказывают несимметричное воздействие на курс рубля: сокращение доходов от снижения стоимости нефти компенсируется продажами валюты из ФНБ, оказывая на курс ограниченный ослабляющий эффект, в то время как увеличение ненефтегазовых экспортных поступлений становится фактором его укрепления.

Комментируя расчеты коллег, Егор Сусин из Газпромбанка отмечает, что бюджетное правило компенсирует примерно две трети колебаний стоимости нефти относительно цены отсечения. «Это приводит к тому, что если снижение цен на нефть привело к падению экспорта на порядка $3 млрд, то, упрощенно говоря, достаточно роста ненефтегазового экспорта на $1 млрд, чтобы компенсировать этот эффект с точки зрения предложения валюты на рынке»,— поясняет эксперт.

Он отмечает, что в 2025 году на рубль влиял целый набор факторов. Среди них — изменение структуры экспорта в пользу ненефтегазового; слабый импорт (непродовольственный и инвестиционный); зеркалирование ЦБ бюджетных расходов 2024 года (в 2026 году этот фактор уйдет); замещение валютных сбережений квазивалютными, золотом и рублевыми инструментами; рублевая структура расчетов (снижает потребность в валютной ликвидности); сокращение трансакционных издержек по внешней торговле и выплат по валютному внешнему долгу. «Большая часть этих эффектов останется и в 2026 году. Бюджет будет закрывать выпадение нефтегазовых доходов налогами. Но в целом реальный эффективный курс рубля при таких условиях и все еще высоких реальных рублевых ставках должен быть крепче, чем он был в прошлом десятилетии»,— заключает Егор Сусин.

Артем Чугунов