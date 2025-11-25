Экономия больших городов

После роста в апреле — августе средний срок и размер потребительских кредитов в Петербурге начал снижение — второй месяц подряд. Тенденция особенно выражена в крупных агломерациях, где заемщики чаще отказываются от длинных планов выплат, поскольку обслуживать долг при текущих ставках становится тяжелее. В ближайшие месяцы сегмент будет зависеть от траектории ключевой ставки и темпов инфляции, говорят аналитики.

В октябре 2025 года средний срок потребительских кредитов в Петербурге по отношению к прошлому месяцу уменьшился на 10,5% — до 2,63 года. Также снизился их средний размер — с 280 тыс. рублей в сентябре до 258 тыс. рублей в октябре, следует из отчетов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем объем и размер потребкредитов в городе год к году, напротив, вырос на 3,3% (в октябре 2024 года — 46 тыс. ед.) и 36,5% (в октябре 2024 года — 152,3 тыс. рублей) соответственно.

По итогам трех кварталов 2025 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем выданных потребкредитов в Петербурге снизился почти на четверть (24,3%) — до 42,4 млрд рублей.

Как поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение размера потребкредита наблюдается второй месяц подряд, напоминая, что с сентября 2025 года в отношении кредитов наличными начал действовать период охлаждения. В этой связи многие заемщики целенаправленно снижают запрашиваемую сумму, чтобы уложиться в существующие лимиты и сократить период ожидания кредитных средств. При этом банки продолжают делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач.

Что касается среднего срока потребкредита, который также существенно сократился, стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом, поэтому при одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем, отмечает эксперт.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорит, что сокращение среднего срока особенно выражено в крупных агломерациях, где заемщики чаще отказываются от длинных планов выплат, поскольку обслуживание долга при текущих ставках становится тяжелее. Региональная же картина не так неоднородна.

Падение объема выдачи в третьем квартале на 33,9%, до 0,9 трлн рублей (по РФ) показывает, что рынок уже входит в фазу охлаждения. Отдельные регионы демонстрируют сокращение более чем наполовину. Такая реакция типична для рынка, учитывая высокие ставки, усиление регуляторных ограничений и рост долговой нагрузки домохозяйств, говорит аналитик.

В ближайшие месяцы, по мнению господина Чернова, сегмент будет зависеть от траектории ключевой ставки и темпов инфляции. Если ставка останется у уровня 16,5% годовых, то рынок сохранит сдержанную динамику, а средний срок кредитов стабилизируется возле нынешних значений. Ослабление ставок к концу года может вернуть постепенный рост сроков и сгладить просадку выдач, но восстановление будет растянутым из-за высокой долговой нагрузки и новых требований к необеспеченным займам.

Владимир Колодчук