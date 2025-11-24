В Воронежской области внедряют ИИ-помощник для тарифного регулирования

Сбербанк на международной конференции AI Journey 2025 представил уникального мультиагентного ИИ-помощника на базе GigaChat MAX для министерства тарифного регулирования Воронежской области. В ходе пилотной эксплуатации время обработки сложных обращений сократилось в пять раз, а трудозатраты сотрудников — на 20%. Об этом сообщили в министерстве.

Разработка команды Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) функционирует в формате живого общения. ИИ-помощник уточняет запрос, определяет, к какому тарифному направлению он относится, и подключает соответствующего ИИ-агента. Используя сложно структурированную базу знаний, он готовит развернутый аналитический ответ с выводами и рекомендациями, в том числе со ссылкой на нормативные документы, отвечает на уточняющие вопросы, а также анализирует документы.

По словам председателя ЦЧБ Александра Абрамкина, ИИ-помощника планируют внедрить в работу органов тарифного регулирования и в других регионах Черноземья.

Мария Свиридова