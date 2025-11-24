Депутаты предложили премьеру разработать «сервис претензий» к релокантам

Депутаты Госдумы от «Новых людей» предложили дать россиянам, находящимся за рубежом, возможность проверить, имеются ли к ним претензии на родине. Соответствующее письмо (копия есть у “Ъ”) парламентарии во главе с вице-спикером Думы Владиславом Даванковым направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

При возвращении в РФ граждане не имеют возможности заранее проверить, «имеются ли на их имя повестки в военкомат, постановления о возбуждении дел, уведомления о вызовах, штрафы или иные обязательства», отметили партийцы. По их мнению, отсутствие «единой точки доступа» к такой информации «создает риски».

Между тем в условиях цифровизации «логично и справедливо» предоставить гражданам соответствующий инструмент, полагают депутаты. Под этим они подразумевают «единый цифровой сервис», где гражданин «сможет проверить, не назначены ли в отношении него меры административного, уголовного, налогового характера или не грозит ли ему повестка в военкомат».

Создать сервис целесообразно на портале «Госуслуги», интегрировав в него ведомственные базы данных, считают авторы инициативы с рабочим названием «Госпретензии». Это предложение направлено на «поддержку добропорядочных граждан», заверяют депутаты в письме премьеру.

По данным члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Никитина, в Россию вернулось от 10% до 45% релокантов, покидавших страну после февраля 2022 года (от 600 тыс. до 900 тыс. человек).

Григорий Лейба