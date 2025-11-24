Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ленобласть перейдет на единый архитектурный стиль киосков и павильонов к 2027 году

Ленинградская область в течение трех лет приведет объекты нестационарной торговли к единому архитектурному облику. Поручение о формировании рабочей группы и подготовке необходимых решений дал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе администрации области.

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Проект единого архитектурного облика объектов нестационарной торговли в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Альбом типовых решений и концепцию внешнего вида малых торговых объектов, на основе которых будут разработаны единые стандарты, представил комитет градостроительной политики Ленобласти.

Как отметил губернатор, муниципалитетам предстоит в течение полугода внести изменения в правила благоустройства. Рабочая группа должна проработать правовые механизмы, включая порядок продления договоров и административного контроля. Новый стандарт станет обязательным с 2027 года.

Артемий Чулков

