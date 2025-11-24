Мэрия Астрахани опровергла слухи о закрытии городских бань

Мэрия Астрахани опровергла слухи о возможной ликвидации городских бань. В администрации заявили, что бани продолжают работать и будут обслуживать жителей.

В социальных сетях распространялись сообщения о предстоящем закрытии бань. В мэрии уточнили, что причин для беспокойства нет.

Арбитражный суд Астраханской области действительно начал ликвидационную процедуру в отношении МУП «Колос», которое работает в физкультурно-оздоровительной сфере, по иску ФАС к городской администрации. Основанием стало соблюдение закона №485ФЗ от 27 декабря 2019 года, который требует ликвидации или реорганизации государственных предприятий, созданных после его вступления в силу, до начала 2025 года.

Администрация подчеркнула, что решение суда не влияет на работу городских бань, которые продолжают функционировать в обычном режиме.

Помимо спора с антимонопольной службой, МУП «Колос» судится с ФНС, которая требует признать предприятие банкротом из-за долга по налогам и сборам в 8 млн руб. Налоговики подали иск в октябре этого года.

МУП «Колос» зарегистрировано в Астрахани в августе 2002 года на ул. Радищева, 2 . С марта 2024 года обязанности директора исполняет Майя Зубаирова. По итогам прошлого года выручка юрлица составила 19 млн руб., при этом компания понесла убытки 533 тыс. руб. Сейчас в отношении МУПа открыто 116 исполнительных производств на сумму 27 млн руб., львиная доля приходится на задолженности по платежам за коммунальные услуги.

