Поставки хлора обеспечил подкуп

В суд поступило уголовное дело бывших менеджеров АО «Химпром» и ООО «Макрос-М» Максима Полюшкина и ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Святослава Колмогорцева. Их обвиняют в хищении почти 320 млн руб. у «Ависмы» и коммерческом подкупе в 10,1 млн руб. Защита в свою очередь добивается прекращения уголовного дела.

В Мещанский райсуд столицы поступило уголовное дело Максима Полюшкина и Станислава Колмогорцева. Обоих в СКР обвиняют в особо крупном мошенничестве и легализации похищенного (ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а господина Полюшкина еще и в особо крупном коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, которое изначально велось в Перми, в 2017–2020 годах, получив от господина Полюшкина взятку на сумму более 10 млн руб., начальник отдела материально-технического снабжения березниковского филиала ПАО «ВСМПО-Ависма» Святослав Колмогорцев ввел свое руководство в заблуждение при выборе партнера для поставки жидкого хлора.

В результате было подписано дополнительное соглашение с ООО «Макрос-М», которым фактически руководил Максим Полюшкин. ООО закупало жидкий хлор у производителей по цене, которая включала в себя доставку в Березники до объектов «Ависмы», а перепродавало дороже.

Причиненный завышением цен потерпевшей «Ависме» ущерб составил 319,1 млн руб. Отмыты же деньги, по версии следствия, были путем вложения их в недвижимость.

Так, полагают в СКР, господин Колмогорцев использовал их для приобретения квартиры в Подмосковье за 13 млн руб.

Фигуранты вину не признают, а по данным защиты, в деле не было состава преступления, так как речь идет об обычной коммерческой деятельности. В связи с этим на предварительных слушаниях, которые прошли 24 ноября, адвокаты заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования фигурантов или возвращении материалов в прокуратуру. Представители последней попросили время на выработку позиции по данным вопросам.

Ранее господин Колмогорцев обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), но его уголовное преследование весной 2025 года было прекращено в связи с истечением шестилетнего срока давности. Защита фигурантов рассчитывает, что так же произойдет и на этот раз.

Ефим Брянцев