ЛДПР предложила законодательно закрепить понятие «талантливая молодежь»

Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла законопроект, предполагающий создание «комплексной законодательной базы» для поддержки «талантливой молодежи».

Изменения вносятся в Федеральный закон (ФЗ) «О молодежной политике в Российской Федерации». Первым же пунктом поправок предлагается узаконить термин «талантливая молодежь». По задумке депутатов, к таковой необходимо причислять «лиц из числа молодежи, проявивших одаренность в сфере образования, науки и культуры, а также достигших значительных результатов в литературном, художественном, научном, техническом и других видах творчества».

ЛДПР предложила следующие меры поддержки «талантливой молодежи»:

Организация системы наставничества и «сопровождения»;

Содействие трудоустройству и профессиональной самореализации;

Предоставление грантов, стипендий и премий;

Обеспечение доступа к современным ресурсам, включая цифровые платформы и базы данных;

Финансирование участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других спортивных и культурных мероприятиях.

Согласно законопроекту либерал-демократов, обязанности по поддержке «талантливой молодежи» возлагаются на органы государственной власти и местного самоуправления. А отдельный федеральный орган исполнительной власти, по мысли авторов инициативы, должен заняться выработкой политики в сфере «выявления» и «сопровождения» талантливой молодежи.

Депутаты привели в пояснительной записке статистику, согласно которой в 2025 году в России выявлено 650,9 тыс. представителей молодежи, достигших значительных результатов в сферах образования, искусства и спорта. При этом, как указывают авторы инициативы, это число растет каждый год.

Правительство обратило внимание либерал-демократов, что в их законопроекте не определен источник возможных расходов, а понятие «система поддержки талантливой молодежи» не отвечает требованием правовой определенности. В правительственном заключении также указано, что предложенный ЛДПР перечень мер поддержки дублирует уже существующий — из ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В связи с этим правительство предложило депутатам «существенно доработать» инициативу.

Степан Мельчаков