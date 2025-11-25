Строительство складов в регионах России достигло исторического максимума

За 9 месяцев 2025 года в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) было построено рекордные 3,2 млн кв. м новых логистических объектов. Этот рост был обеспечен в первую очередь активностью маркетплейсов, на которые пришлось больше половины введенных площадей.

Строительство новых логистических центров привело к созданию 79,5 тыс. рабочих мест в регионах. Рейтинг городов по объему строительства для маркетплейсов возглавил Воронеж, где ввели 219 тыс. кв. м площадей. За ним следуют Ростов-на-Дону и Самара.

Крупнейшим застройщиком складской недвижимости среди онлайн-ритейлеров стала объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ). Только в первом полугодии компания ввела в эксплуатацию 810 тыс. кв. м логистических комплексов.

По прогнозам аналитиков CORE.XP, к концу 2025 года объем нового строительства складов в регионах может достичь 5 млн кв. м, что в два раза превысит результат 2024 года и станет абсолютным рекордом.