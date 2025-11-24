Верховный суд зарегистрировал жалобу миноритариев Соликамского магниевого завода

В Верховном суде РФ зарегистрирована жалоба 24 миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод», следует из картотеки арбитражных дел. Миноритарии оспаривают решение суда кассационной инстанции, которым их акции изъяты в доход государства. В мае прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры. Ответчиками по делу были признаны свыше 2,3 тыс. юридических и физических лиц. Суд согласился с мнением истца, что приватизация завода была проведена с нарушениями, поэтому все последующие сделки с ценными бумагами являются недействительными. Апелляция отменила это решение, признав законными владельцами лиц, купивших акции на организованных торгах.

Кассация решение второй инстанции отменила, удовлетворив иск прокуратуры. суд ошибочно не применил норму закона, которая прямо запрещает истребовать имущество, приобретенное на организованных торгах, у добросовестного покупателя. Факт их недобросовестности, по мнению миноритариев, ничем не доказан. Кроме того, кассация ошибочно указала на наличие соглашения о компенсации стоимости акций за счет ГК «Росатом», как на причину отмены иммунитета совладельцев, купивших ценные бумаги на бирже.