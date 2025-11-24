Суд в Саратове избрал меру пресечения Михаилу Андрееву по делу о домах для сирот

Суд в Саратове избрал меру пресечения экс-главе Новоузенского района Михаилу Андрееву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В 2016 году он и двое подчиненных одобрили ввод в эксплуатацию двух домов для детей-сирот в Парковом переулке. После заселения в зданиях были выявлены многочисленные дефекты. Осенью 2023 года по данному факту началось расследование.

Следствие установило, что подрядчик нарушил проект и использовал некачественные материалы, чем причинил ущерб в 540 тыс. руб. Прокурорская проверка выявила, что дома непригодны для проживания. Среди установленных нарушений — несоответствие материалов стен и цоколя, деформация напольного покрытия, продувание оконных блоков, холод в помещениях, отведение сточных вод в выгребные ямы и неработающая вентиляция. Бывший глава района Михаил Андреев, его первый заместитель и начальник одного из отделов не проверили состояние объектов, что нарушило права 20 сирот. Часть потерпевших получила сертификаты на покупку другого жилья.

В результате было возбуждено два уголовных дела: о халатности и мошенничестве. Здания признали непригодными для проживания. Против Михаила Андреева, его первого заместителя и начальника отдела возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Пресс-служба Волжского районного суда сообщила, что следствие ходатайствовало об отправлении господина Андреева под домашний арест. Однако судья Татьяна Садомцева 21 ноября наложила запрет на определенные действия до 19 января 2026 года.

Нина Шевченко