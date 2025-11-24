Cуд изучил санаторную карту

Корпоративный конфликт между наследниками экс-гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина, скончавшегося в 2020 году, вышел на новый этап. Одна из его дочерей, Маргарита Игуменных, взыскала со своей сестры Натальи Белобородовой и бывшего члена совета директоров ПАО Павла Шубенцева более 147 млн руб. Суд установил, что ответчики, будучи руководителями ООО «СОК СП „Сосновый бор“» (управляло одноименным санаторием), заключили заведомо невыгодные договоры с АО «Маэстро», в котором они были мажоритарными акционерами. Сейчас «Маэстро» владеет имущественным комплексом санатория, компания анонсировала реновацию его территории.



Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск владелицы ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий „Сосновый бор“» Маргариты Игуменных к Павлу Шубенцеву и Наталье Белобородовой на сумму 147,49 млн руб. Гос­пожа Игуменных является дочерью бывшего гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина, который ушел из жизни пять лет назад. Госпожа Белобородова приходится ей сестрой, а второй ответчик был членом совета директоров ПАО. Как следует из материалов дела, ответчики в разное время занимали должности генерального директора и исполнительного директора указанного ООО. По мнению госпожи Игуменных, в период исполнения ими своих обязанностей обществу был причинен ущерб в размере 115,1 млн руб., а также не получена прибыль в размере 32,3 млн руб. В качестве третьих лиц по делу суд привлек АО «Маэстро», ООО «Санаторий „Сосновый бор“» и Валентину Мачехину, вдову бывшего гендиректора.

Имущественный комп­лекс санатория-профилактория «Сосновый бор» на ул. Усадебной, 55, на Гайве был одним из крупнейших активов «Треста №14». В марте 2023 года он был продан за 109 млн руб. АО «Маэстро» на торгах в рамках банкротства девелопера, которое являлось близким к Наталье Белобородовой и Павлу Шубенцеву. Весной 2024 года АО «Маэстро» заявило о намерении реконструировать санаторий. В планах его руководства было строительство новых жилых корпусов, зданий медицинского центра, гостиницы, лыжероллерной трассы и стадиона. На днях комиссия по землепользованию согласовала смену зонирования участка под рекреационные цели.

Сейчас оздоровительным комплексом, по информации на его сайте, управляет ООО «Санаторий „Сосновый бор“», которое было учреждено госпожой Белобородовой и господином Шубенцевым в октябре 2022 года. Тогда же они создали еще одну связанную с санаторием компанию — ООО «Детский оздоровительный лагерь „Сосновый бор“». В 2022 году у Валентины Мачехиной и Маргариты Игуменных возник корпоративный спор с господином Шубенцевым и госпожой Белобородовой. Последние вошли в состав участников СП «Сосновый бор», но в итоге по решению суда были выведены из органов управления этого общества.

В обоснование своих претензий Маргарита Игуменных указала, что между АО «Маэстро» и ООО «СОК СП „Сосновый бор“» были заключены договоры, в рамках которых ООО получило в аренду четвертую часть комплекса санатория. По мнению заявителя, договор от 14 апреля 2023 года был подписан на заведомо невыгодных для общества условиях, в итоге расходы на аренду превысили доход общества за весь период деятельности в том же году. Кроме того, договор был заключен в условиях конфликта интересов, так как ответчики в то время были мажоритарными акционерами «Маэстро» и руководили ООО «СОК СП „Сос­новый бор“». Также, по данным истца, обществу причинен ущерб в размере 17 млн руб. из-за необоснованных расходов на продукты питания, а также убытки на сумму 7,5 млн руб. в результате эксплуатации автомобиля Volkswagen Caravelle в личных целях ответчиков. Гос­пожа Игуменных считает также убытками 5,4 млн руб. за оказание услуг по проведению развлекательных мероприятий, поскольку их фактическое оказание не подтверждено.

Как упоминается в решении суда, в 2023 году ответчики прекратили на базе санатория оказание медицинских услуг, уволили соответствующих сотрудников, продали и сдали в аренду имущество, что создало препятствия для продолжения нормальной хоздеятельности. При этом ими было создано ООО «Санаторий „Сосновый бор“» с созвучным названием, которое использовало в своих целях бренд санатория.

Оба ответчика с заявленными требованиями не согласились. По их мнению, в условиях утраты права на осуществление своей деятельности в санатории заключение спорного договора аренды в итоге позволило обществу получить прибыль в сумме 72,2 млн руб. Господа Шубенцев и Белобородова указали, что Маргарита Игуменных, будучи единственным участником общества, была осведомлена о заключении договора с АО «Маэстро» и не препятствовала его действию. При этом ответчики не смогли обосновать цену аренды, стоимость проведения развлекательных мероприятий и целесо­образность затрат на медуслуги в спорный период.

Руководитель практики банкротства консалтинга Legal principles Русудани Закарая обратила внимание, что ответчиком проведена слабая доказательственная работа при рассмотрении дела. По ее мнению, фактически ни один из доводов истца опровергнут не был. «На мой взгляд, ответчикам можно было подготовить внесудебную экономическую экс­пертизу, просить назначить судебную экспертизу, доказать в сравнительном анализе по периодам деятельности общества, что договоры в конечном счете являлись выгодными»,— считает юрист. Она добавила также, что в условиях недостаточной аргументации позиции шансы на отмену судебного акта в апелляции у ответчиков существенно снижаются.

«Текущее управление обществом компанией, которая возражала против удовлетворения исковых требований, может создать трудности в дальнейшей деятельности. Оппоненты могут заморозить или заблокировать принятие решений по заключению сделок. В конечном счете дело может обер­нуться банкротством ООО „Санаторий Сосновый бор“, а там уже суд сможет поставить точки в вопросах субсидиарной ответственности и возмещения убытков по долгам компании»,— добавила госпожа Закарая.

Ведущий юрист адвокатского бюро КИАП Анна Андреева не исключает, что вынесенное судом решение может стать поводом для продолжения спора между членами семьи Владимира Мачехина. «Шансы на отмену судебного акта в апелляции сложно оценить однозначно. Ответчикам важно доказать, что они действовали в интересах общества, а не в своих личных»,— добавила госпожа Андреева.

Анастасия Леонтьева