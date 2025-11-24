Электричка сбила жителя Ленобласти на станции Всеволожская

На железнодорожной станции Всеволожская электричка сообщением «Невская Дубровка — Санкт-Петербург» сбила 43-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба транспортной полиции по СЗФО. Пострадавшего немедленно госпитализировали, его личность была установлена.

По предварительным данным, пешеход переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил все меры для предотвращения столкновения: неоднократно подал звуковые сигналы и задействовал экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Транспортная полиция в очередной раз напоминает гражданам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призывает строго соблюдать правила безопасности, в том числе воздержаться от использования наушников при пересечении путей.

Андрей Маркелов