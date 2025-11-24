Главе СКР разрешили арестовать курганского судью в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей судьи Юргамышского районного суда в отставке Валерия Козлова. Решение принято на заседании 24 ноября, сообщает ТАСС.

В июле ВККС удовлетворила представление Александра Бастрыкина о разрешении возбудить в отношении Валерия Козлова уголовного дела о получении взятки в крупном размере, вынесении заведомо неправосудного приговора и содействии побегу из колонии (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК РФ). По данным ТАСС, Валерий Козлов связан с событиями конца 1990-х — начала 2000-х годов и освобождением из мест лишения свободы члена ОПГ «Локомотив» Виталия Звонарева.