На пост главы Карагая претендуют два кандидата

Документы для участия в конкурсе на должность главы Карагайского округа подали действующий руководитель муниципалитета Василий Нечаев (на фото) и директор МКУ «Центр обеспечения сельских территорий» Вячеслав Югов. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Конкурс-испытание пройдет 4 декабря 2025 года, кандидаты представят депутатам местной думы свои программы развития территории.

Господин Нечаев был избран главой Карагайского округа 15 декабря 2020 года. Срок его полномочий составляет пять лет.