На Аннинском шоссе освобождают 2,6 тыс. кв. м от незаконных конструкций
Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) начал принудительное освобождение участка площадью 2,6 тыс. кв. м на Аннинском шоссе в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Смольного.
Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
По данным комитета, на территории выявлены незаконно размещенный нестационарный павильон площадью 505 кв. м, металлическое ограждение и другие самовольные конструкции.
Ранее участок сдавался в аренду под автосервис и гостевую стоянку, однако договор аренды был расторгнут. Несмотря на уведомления, бывший арендатор не освободил участок и продолжил деятельность.
Задолженность по расторгнутому договору превышает 2 млн рублей. Кроме того, с арендатора планируют взыскать затраты на демонтаж, сообщили в ККИ.