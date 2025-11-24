На Аннинском шоссе освобождают 2,6 тыс. кв. м от незаконных конструкций

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) начал принудительное освобождение участка площадью 2,6 тыс. кв. м на Аннинском шоссе в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

По данным комитета, на территории выявлены незаконно размещенный нестационарный павильон площадью 505 кв. м, металлическое ограждение и другие самовольные конструкции.

Ранее участок сдавался в аренду под автосервис и гостевую стоянку, однако договор аренды был расторгнут. Несмотря на уведомления, бывший арендатор не освободил участок и продолжил деятельность.

Задолженность по расторгнутому договору превышает 2 млн рублей. Кроме того, с арендатора планируют взыскать затраты на демонтаж, сообщили в ККИ.

Артемий Чулков