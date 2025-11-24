С коммунальщиков взыскали экологический долг

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск Уральского управления Росприроднадзора о взыскании с муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства Озерска (ММПКХ) платы за негативное воздействие на окружающую среду. С ответчика взыскано около 80 млн руб. Сумма исковых требований составляла 100 млн руб. Задолженность накопилась из-за неисправного состояния очистных сооружений канализации в городе. Капитальный ремонт объекта пока не начался.

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора частично отсудило долг за негативное воздействие на окружающую среду у озерского муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства. ММПКХ должно заплатить как минимум 80 млн руб. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области в конце прошлой недели. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

По требованию надзорного ведомства суд взыскал с предприятия 53 млн руб. плату за негативное воздействие на природу за 2021-2023 годы, а также неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, начисляемую на суммы ежегодных платежей до дня фактической оплаты. На дату вынесения решения суда неустойка накопилась на общую сумму 27,4 млн руб.

Надзорное ведомство направило исковое заявление к муниципальному предприятию Озерска в январе этого года. Общая сумма требований превышала 100 млн руб. В том числе Росприроднадзор требовал плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2020-2024 годы в размере 75,7 млн руб. и неустойку за ежегодное неисполнение обязанности по внесению платежей.

Многомиллионные начисления платы за негативное воздействие на природу ММПКХ ежегодно получает от надзорного ведомства из-за аварийного состояния очистных сооружений канализации.

Администрация Озерского городского округа, которая является учредителем предприятия, признавала задолженность и сообщала о «подготовительных процедурах» в рамках работы по модернизации объекта. В частности, мэрия вела переговоры со специализированными организациями для получения комплексного экологического разрешения на реконструкцию.

«Требование возникло в связи с тем, что очистные сооружения предприятия необходимо привести в соответствие с современными нормативами. Это мероприятие потребует значительных капитальных вложений»,— комментировали ранее в администрации. Средства на реконструкцию очистных сооружений у муниципалитета отсутствовали.

На момент подготовки материала в администрации Озерска не ответили на запрос „Ъ-Южный Урал“ о том, как продвигается решение проблемы с очистными сооружениями канализации в городе, и планируется ли обжаловать решение суда.

В конце 2023 года Озерский городской суд по иску прокуратуры обязал ММПКХ и управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии устранить неисправное состояние канализационных очистных сооружений до конца 2024 года. Еще в 2021 году Росприроднадзор установил, что объект на реке Теча находится в неисправном состоянии. Уровень загрязняющих веществ в стоках, попадавших в водоем, существенно превышает предельно допустимые концентрации.

Представители ММПКХ в суде сообщали, что затраты на капитальный ремонт составят не менее 100 млн руб., а таких средств у предприятия нет. Более того, расходы на реконструкцию не заложены в утвержденных тарифах.

Впоследствии ответчики обжаловали решение горсуда. В марте 2024 года Челябинский областной суд отменил его и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Информации о результатах его рассмотрения в картотеке судебных дел нет.

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства Озерска занимается водоснабжением и водоотведением на территории города и поселка Метлино, а также участвует в теплоснабжении, отвечая за транспортировку теплоносителя с Аргаяшской ТЭЦ по городским сетям. Несколько лет ММПКХ показывает убытки. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия составила почти 683 млн руб. (561 млн руб. в 2023 году), чистый убыток —168,2 млн (–398 млн руб.).



Ранее поставщики энергоресурсов пытались обанкротить ММПКХ. В июне 2024 года ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт») направило соответствующее заявление в арбитражный суд региона из-за долга 74,2 млн руб. Весной этого года в дело о банкротстве вступило ПАО «Форвард энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум»), которому ММПКХ задолжало более 1 млрд руб. В начале октября суд утвердил мировое соглашение и прекратил дело о банкротстве. Муниципальное предприятие обязалось в течение трех лет погасить перед кредиторами сумму основного долга в размере 1,2 млрд руб.

Юлия Гарипова