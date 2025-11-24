На эфирное время для татароязычных программ в 2026 году выделят 92,6 млн рублей

На трансляции телевизионных программ культурно-просветительской направленности на государственных языках Татарстана в эфире телеканала выделят 92,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Трансляция информационно-новостных программ и передач о жизни, культурном наследии и традициях татар в республике и за ее пределами на татарском языке будет осуществляться с 1 января по 15 декабря 2026 года.

В новостных программах необходимо освещать ключевые направления социально-экономического развития страны и республики, реализацию государственных программ и национальных проектов, вопросы бюджета, здравоохранения, образования, ЖКХ, культуры, туризма и других социально значимых сфер. Отдельно выделены темы патриотического воспитания, профилактики экстремизма и терроризма, антикоррупционной работы, развития государственных языков и национальной политики.

Финансирование будет обеспечиваться из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

