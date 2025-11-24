Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская таможня передала Минобороны запчасти самолетов на 1,4 млрд рублей

Ростовская таможня передала Минобороны России детали для сборки самолетов Ил на 1,42 млрд руб., сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). Суд конфисковал их у иностранной компании. Среди авиадеталей — части крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля, фюзеляжи, шасси и их части.

Иностранная фирма ввезла все детали в Россию несколько лет назад, отметили в ФТС. Таможня поместила запчасти под процедуру переработки на таможенной территории. Это режим позволяет временно ввозить иностранные товары на территорию ЕАЭС для их обработки, ремонта, сборки без пошлин и налогов. Однако владелец не выполнил необходимые операции и не завершил процедуру, сообщили в пресс-службе.

Ростовская таможня выявила нарушения в 2025 году и возбудила административное дело по статьям о незавершении в положенные сроки таможенной процедуры ( ч. 3 статьи 16.19 КоАП РФ). Суд постановил конфисковать авиадетали и передать их Минобороны России.

