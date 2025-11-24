Под Саратовом суд наказал заключенного за демонстрацию нацистской символики

Суд вынес приговор в отношении отбывающего наказание в одной из исправительных колоний УФСИН России по Саратовской области по уголовному делу о публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в сентябре этого года отбывающий наказание демонстрировал нацистскую символику прочим осужденным в исправительной колонии в Пугачевском районе. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Сбором доказательств вины занимался Пугачевский межрайонный следственный отдел. По решению суда мужчина получил дополнительное наказание в виде 6 месяцев 15 дней в исправительной колонии строгого режима.

Павел Фролов