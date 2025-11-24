Двое сотрудников скорой помощи пострадали в ДТП с машиной неотложки в Колпино

Полиция проводит проверку по факту ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи в Колпинском прайоне Петербурга. Дорожная авария произошла 24 ноября около 15:30 на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в городе Колпино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, было установлено, что машина неотложки не поделила дорогу с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали двое работников бригады скорой, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции. Ситуация находится на контроле городской прокуратуры.

Андрей Цедрик