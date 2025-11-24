На проект по ликвидации свалки «Экороса» в Саратове потратят еще год и 32 млн

Мэрия Саратова выделит 31,65 млн руб. из дефицитного бюджета на корректировку проектно-сметной документации для ликвидации свалки отходов ООО «Экорос», расположенной в Ленинском районе рядом с Сокурским трактом, в 2,5 км от поселка Елшанка. Работы должны завершиться до 7 декабря 2026 года. Стоимость проекта почти вдвое превышает начальную сумму, так как изначально предполагалось потратить вдвое меньше.

В 2023 году городская администрация заказала проектно-сметную документацию, которую разработало ООО «Экопланпроект» за 13,7 млн руб. Общественные обсуждения и оценка воздействия на окружающую среду должны были завершиться в июне 2024 года.

В мае этого года на заседании комитета по аграрным вопросам Саратовской облдумы стало известно, что мэрия подготовила документацию для ликвидации крупной свалки с озером нефтешлама, но она получила отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В итоге процесс затянулся на полтора года.

Площадь загрязненного участка превышает 10 га. В 2021 году проведены работы по оценке воздействия на окружающую среду. На объекте хранится три вида отходов: твердые коммунальные отходы объемом 337,22 тыс. куб. м, грунт, загрязненный нефтепродуктами — 3,7 тыс. куб. м, и песок, загрязненный химическими отходами — 21,3 тыс. куб. м.

Нина Шевченко