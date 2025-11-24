Мэрия Орла постановила приватизировать «Орелбыт»

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление, согласно которому МУП «Орелбыт» будет реорганизовано в ООО «Орелбыт». Основанием для решения стали прогнозный план приватизации, утвержденный горсоветом, и результаты аудиторской проверки, проведенной по распоряжению мэрии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Реорганизация позволит «Орелбыту» работать в соответствии с обновленными требованиями федерального законодательства, ужесточившего условия для муниципальных унитарных предприятий.

Согласно Rusprofile, МУП «Орелбыт» создано в 1992 году для физкультурно-оздоровительной деятельности. По данным местных СМИ, на предприятии также оказывают банные услуги. Уставный капитал составляет 4,2 млн руб. Учредителем выступает управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла. С 2020-го директором является Сергей Сушков. Выручка организации в 2024 году достигла 12,9 млн руб., чистая прибыль — 14 тыс. руб.

Уставный капитал новой компании составит 17,5 млн руб. Стоимость чистых активов предприятия — 14,8 млн руб., включая нежилые здания. Стоимость земельных участков, подлежащих приватизации, составляет 2,6 млн руб.

Администрация сохранит контроль над предприятием, оставаясь его единственным учредителем. Полномочия учредителя будет осуществлять управление муниципального имущества и землепользования.

Аналогичное решение в мэрии Орла приняли в отношении МУП «Банно-прачечное хозяйство». Уставный капитал новой компании достигнет 22,6 млн руб., пока он составляет 3,5 млн руб. В состав имущества, подлежащего приватизации, войдут объекты, здания и земельные участки общей стоимостью 23 млн руб.

Мария Свиридова