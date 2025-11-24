ООН: генеративный ИИ может нарушать права человека

Из-за генеративного искусственного интеллекта, используемого технологическими компаниями, могут увеличиться случаи нарушения прав человека. Генеративный ИИ может стать «Франкенштейном современности», заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Генеративный ИИ — это тип искусственного интеллекта, который создает новый контент.

«Генеративный ИИ несет огромные надежды, но его использование исключительно для политических и экономических выгод может манипулировать, искажать и отвлекать»,— сказал господин Тюрк на открытии Форума ООН по вопросам бизнеса и прав человека (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что необходимы адекватные меры защиты и регулирования ИИ.

Господин Тюрк отметил, что генеративный искусственный интеллект может представлять опасность для прав человека, включая право на участие в политических процессах, свободное выражение мнения, а также конфиденциальность и занятость. По его словам, нынешние социальные сети уже наполнены поляризацией общества, экстремизмом и социальной изоляцией. Угроза правам человека может стать реальной, что подорвет перспективы развития новых технологий и приведет к непредсказуемым последствиям, отметил Верховный комиссар ООН.