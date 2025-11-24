Мэрия Екатеринбурга отобрала 19 работ на конкурс эскизов памятника героям СВО
Завершился прием заявок на конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции (СВО). По данным городской администрации, отобрано 19 работ от 11 участников. Жюри оценит эскизы с 1 по 7 декабря, после чего определит победителя и призеров.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Премиальный фонд конкурса составляет 3 млн руб. Победитель получит 2 млн руб. и диплом главы Екатеринбурга, а призеры — по 500 тыс. руб. Конкурс начался в октябре, в нем участвовали скульпторы, дизайнеры, архитекторы и студенты.
Организатором конкурса выступил Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга.