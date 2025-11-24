В Самарской области возбудили дело фальсификации актов обследования газового оборудования

Прокуратура Сергиевского района Самарской области во время проверки выявила фальсификацию актов обследования газового оборудования. Материалы направили в органы предварительного расследования, по ним возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Изготовление поддельных документов». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, выявлены факты составления фиктивных актов обследования газового оборудования сотрудником одной из крупнейших газораспределительных организаций региона. В течение нескольких месяцев слесарь составил более 70 фиктивных актов обследования газового оборудования, расположенного в квартирах многоквартирных домов. Сделал он это для выполнения плана работы.

Работник компании освободил себя от обязанности проверять внутридомовое газовое оборудование в установленном законом порядке. Этим он подверг жизнь и здоровье жителей угрозе.

Руфия Кутляева