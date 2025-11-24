Незаконченное среднее образование

Новосибирская прокуратура отдала под суд руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко. Следствие вменяет ему хищение свыше 3 млрд руб., которые были выделены из федерального и регионального бюджетов на строительство шести школ на 5,7 тыс. мест. Бизнесмен изготовил отчеты с недостоверными сведениями об объемах и стоимости работ и представил их в министерство образования региона. Отто Сопроненко, которого после года в СИЗО перевели под домашний арест, вину не признал. Тем временем власти приняли решение о демонтаже возводимых концессионером школ в связи с отступлением от проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отто Сопроненко обвиняется в хищении свыше 3 млрд руб. на строительстве концессионных школ в Новосибирске

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Отто Сопроненко обвиняется в хищении свыше 3 млрд руб. на строительстве концессионных школ в Новосибирске

Прокуратура направила в Центральный районный суд Новосибирска уголовное дело о мошенничестве при реализации концессионных соглашений на строительство школ. Об этом рассказала официальный представитель надзорного ведомства Дарья Манилова.

42-летний Отто Сопроненко, руководитель ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"», был задержан в мае 2024 года. Это произошла сразу после совещания в прокуратуре Новосибирской области, где были высказаны претензии в адрес его фирмы за срыв сроков строительства школ. Еще в 2021 году ООО и министерство образования региона заключили концессионное соглашение на возведение шести образовательных учреждений в Новосибирске на 5,7 тыс. мест.

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд руб.

Срок завершения строительства школ изначально был установлен в декабре 2022 года, однако он неоднократно отодвигался. По версии следствия, концессионер завысил в документах объем и стоимость проделанных работ и представил их заказчику.

Отто Сопроненко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы) и с санкции суда водворили в СИЗО. В последующем ему смягчили меру пресечения, отпустив под домашний арест. В целях возмещения ущерба следователи добились ареста имущества концессионера, в частности автомобиля Mercedes-Benz G-класса, квартиры и жилого дома в Москве.

По данным источников, второй фигурант расследования, гендиректор аффилированной фирмы «Инфраструктура детства» Алексей Шаповалов, скрылся. Суд вынес решение о его заочном аресте.

Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что Отто Сопроненко вину не признал. Следователям он заявил, что если бы не арест, он смог бы построить учреждения образования.

Между тем, в мае 2025 года минстрой Новосибирской области принял решение о демонтаже шести школ в Новосибирске, строительство которых велось в рамках концессионного соглашения. «Рабочая группа закончила обследование школ. Принято решение, что они находятся в аварийном состоянии. Объекты решено сносить»,— заявил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента заместитель губернатора Роман Теленчинов, курирующий строительную отрасль.

Константин Воронов