Двум продавцам дали условные сроки за нелегальную реализацию черной икры в Петербурге

За незаконную продажу черной икры в Санкт-Петербурге Никите Гринько и Олегу Шевченко дали условные сроки. Фигуранты в прошлом году приобрели для реализации около 10 кг деликатеса, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Предприниматели признаны виновными в совершении преступления по ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ. Суд установил, что Гринько и Шевченко приобрели черную икру амурского осетра, полученную кустарным способом из рыб, изъятых из естественной среды обитания.

Фигуранты использовали мессенджеры и онлайн-площадки бесплатных объявлений для нелегальной продажи деликатеса. Деятельность коммерсантов была пресечена при попытке продаже двух банок икры за 24 тыс. рублей.

«Приговором суда Шевченко назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, Гринько – 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Татьяна Титаева