Жителя Кулебак осудили на девять лет за стрельбу по детям из ружья

В Нижегородской области суд признал жителя Кулебак виновным в совершении покушения на убийство малолетних. По данным СКР, пострадавшими по делу проходят трое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В октябре 2024 года подсудимый из окна своей квартиры выстрелил из ружья в детей, гуляющих на улице. В результате одному ребенку дробь попала в лицо, а двое других «испытали нравственные страдания». Потерпевшие быстро покинули место происшествия. Позже одному из них потребовалась медицинская помощь.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ, его арестовали.

По итогам судебного разбирательства нижегородец получил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строго режима.

Андрей Репин