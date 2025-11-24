В Саратове экс-глава МТУ Ространснадзора по ПФО пойдет под суд за коррупцию

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу и четверых сотрудников коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Экс-начальнику вменяют превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а сотрудникам фирм — пособничество этому преступлению и подстрекательство к нему. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд на рассмотрение.

Согласно версии следствия, с апреля по октябрь прошлого года бывший начальник МТУ Ространснадзора по ПФО при участии четырех сотрудников фирм добивался освобождения водителей грузовиков, перевозивших грузы на территории Саратовской области, от административной ответственности. Также фигуранты способствовали их свободному проезду через пункты весогабаритного контроля без проведения административных процедур.

От преступной деятельности подозреваемые извлекли прибыль в размере свыше 4,6 млн руб. Из-за этого региональный бюджет недополучил денежные средства.

Павел Фролов