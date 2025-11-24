Кокошник из янтаря возрастом около 50 млн лет изготовили в Калининграде

Из более 1000 янтарных элементов возрастом около 50 млн лет создали кокошник. Над необычным изделием трудились сотрудники Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, кокошник состоит из натурального балтийского янтаря, весит 243 грамма. Украшение представили на IV Международном форуме «Содружество моды» в Петербурге.

«Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета. Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду»,— заявила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

