В Ижевске появились новые точки доступа Wi-Fi

В Ижевске появились новые общедоступные точки Wi-Fi, которые расположены около Национального театра Удмуртии, в Государственном цирке Удмуртии, на Центральной площади, в парке «Тишино» и возле фан-зоны в парке им. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«С самого начала ограничений у жителей Ижевска был запрос на организацию общедоступных точек Wi-Fi в общественных пространствах. «Ростелекомом» на свои собственные средства обеспечил возможность пользоваться интернетом в местах, которые являются точками притяжения горожан. Например, по Центральной площади жители часто прокладывают свой маршрут, чтобы добраться из одной точки в другую – Wi-Fi там будет очень востребован»,— комментирует исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртии Александр Олюнин.

Каждая точка Wi-Fi обеспечивает радиус покрытия около 100 м и может одновременно обслуживать до 100 пользователей. Для подключения точек было проложено более одного километра волоконно-оптических линий связи.

Анастасия Лопатина