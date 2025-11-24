В аэропорту Курумоч открылась посуточная парковка

В международном аэропорту «Курумоч» открылась новая посуточная парковка P5. Она рассчитана на 300 мест. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Парковка находится в 700 м от терминала. До нее можно дойти за 7 минут. Она рассчитана, в том числе, на пассажиров, которые отправляются в командировки или отпуск.

Заехать на парковку можно с Аэропортовского шоссе, сразу за АЗС «Татнефть», по навигации мимо Авиаотеля и ВИП-терминала. Оплата возможна наличными, картой или по QR-коду.

Георгий Портнов