Водитель «Лады» оказался зажат в салоне после ДТП с Volkswagen в Ленобласти

Серьезное ДТП произошло 24 ноября на трассе М-10 «Россия» под Тосно, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти. Столкнулись минивэн Volkswagen и легковой автомобиль ВАЗ, двигавшиеся в попутном направлении.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Иномарка получила заметно меньше повреждений, в то время как у «Лады» от удара смяло капот и выбило лобовое стекло. Водитель отечественного автомобиля получил травмы и оказался заблокирован в салоне.

Для его освобождения потребовалась помощь профессиональных спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия. Они провели работу по деблокировке пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Андрей Маркелов