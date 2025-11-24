Дорожники предупреждают жителей Челябинской области о гололедице

На территории Челябинской области 25 и 26 ноября прогнозируются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого на дорогах вновь появится гололедица, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Согласно прогнозу гидрометцентра, в эти дни может выпасть до 6 мм снега за 12 часов. Интенсивность дождя составит от 15 до 49 мм. Температура воздуха днем поднимется до +5,+6°C. Видимость при метели будет более 500 м при скорости ветра более 7 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

Ранее на 23 ноября также объявляли штормовое предупреждение из-за сильного дождя и гололедицы.