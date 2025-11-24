В Чувашии главу «ПаркСервиса» приговорили к трем годам колонии за растрату 70 млн

В Чувашии суд признал бывшего руководителя фирмы «ПаркСервис» виновным в растрате 70 млн руб. из бюджета республики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что с февраля по июль 2022 года осужденный, будучи одновременно руководителем ООО «ПаркСервис» и сотрудником АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики», поставил дешевое и непригодное к эксплуатации оборудование для детских площадок.

Пресс-служба СУ СКР по республике сообщила, что часть имущества осужденного и его фирмы на сумму 48 млн руб. была арестована для возмещения ущерба.

Его приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере) и штрафу 250 тыс. руб.

Анна Кайдалова