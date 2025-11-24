УрФУ получит грант в размере 830 млн рублей

Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в первую группу вузов, получивших гранты в рамках программы «Приоритет-2030». В следующем году вуз получит 830 млн руб., сообщили в пресс-службе УрФУ. Для получения гранта команда университета защитила свою программу перед cоветом по поддержке программ развития вузов-участников программы под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков отметил, что полученные средства — это не только признание достижений университета, но и большая ответственность. «Подтверждение лидерства в программе "Приоритет-2030" — это кредит доверия, который мы должны оправдать. Наша ключевая амбиция — стать точкой пересборки для уральской промышленности. Мы намерены перезапустить ее технологический код, интегрировав традиционные индустрии Урала с передовыми научными разработками и цифровыми решениями»,— рассказал господин Обабков.

В университете заявили, что стратегическая цель УрФУ до 2036 года — создание модели исследовательско-инженерного университета. В основе этой модели лежат проекты, направленные на быстрый перевод результатов исследований в инновации. Главные двигатели этой трансформации — исследования, инженерия и цифровые технологии.

По данным Минобрнауки РФ, 106 университетов «Приоритета» получат гранты на программы развития. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 млрд руб.

Мария Игнатова