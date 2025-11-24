В Екатеринбурге скончался ветеран хоккейного клуба «Автомобилист» Сергей Печенин

На 74-м году жизни скончался советский, российский хоккеист, мастер спорта и судья первой категории Сергей Печенин, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».

Сергей Александрович — уроженец Свердловска и воспитанник хоккейного клуба «Юность». Он провел 10 сезонов в составе «Автомобилиста» играя за команду в 1970-х и 1980-х годах. За время своей карьеры Сергей Печенин принял участие в более чем двухстах матчах чемпионатов СССР. Помимо этого, голкипер выступал за свердловский клуб СКА, нижнетагильский «Спутник» и екатеринбургский РТИ, в котором в 2002 году и завершил игровую карьеру. Впоследствии господин Печенин работал в Свердловской областной федерации хоккея. В качестве судьи он обслуживал многие детско-юношеские соревнования и турниры любительских команд.

Полина Бабинцева