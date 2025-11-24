ПСБ вдвое увеличивает кешбэк по бизнес-картам для предпринимателей Удмуртии

Завершение года — это не только время для подведения итогов, но и благоприятные финансовые возможности. Банк ПСБ предлагает акцию для предпринимателей Удмуртии, которая поможет сократить расходы на ежедневные траты. Программа двойного кешбэка, действующая в ноябре и декабре, дает возможность клиентам вернуть до 15 тыс. руб. До конца текущего года владельцы бизнес-карт ПСБ будут получать удвоенный кешбэк за любые транзакции. Ключевым условием является совершение покупок в категориях, участвующих в акционном предложении. Бонусные баллы начисляются за покупки на АЗС, приобретение авиабилетов, в заведениях общественного питания — кафе, ресторанах и других точках обслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для получения двойного кешбэка предпринимателям необходимо зарегистрироваться и настроить личный кабинет на веб-сайте банка, а также выбрать три интересующие категории кешбэка. Выплата кешбэка производится при условии ежемесячных трат по бизнес-карте в размере не менее 20 тыс. руб. и начисляется в виде баллов, где один балл эквивалентен 1 руб.

«С приближением праздничных дней заметно увеличивается объем проводимых операций по картам. Чтобы подтвердить преимущества использования бизнес-карт ПСБ и существенно увеличить выгоду от каждой транзакции, мы решили поощрить клиентов, предложив им повышенный кешбэк на одни из самых востребованных категорий трат»,— отметил начальник отдела массового сегмента ПСБ в Удмуртии Иван Фирстов.

В акции могут участвовать как новые клиенты ПСБ, оформившие счет и получившие бизнес-карту, так и действующие клиенты, не осуществлявшие операций по карте до ноября 2025 года. Детали акции можно узнать в отделениях ПСБ или на официальном сайте банка.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России №3251 от 01.04.2025. Предложение действует для новых клиентов, открывших расчетный счет в период с 01.11.2025 по 31.12.2025 и для действующих клиентов с уже выпущенными картами, но не совершавших операции по ней. Начисленный кешбэк за покупки в ноябре будет выплачен в декабре, а за покупки в декабре выплата будет осуществлена в январе 2026 года. Минимальная сумма POS-операций для начисления кешбэка: 20 000 рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты в месяц на одного клиента: 15 000 рублей (расчет ведется по ИНН). Подробные сведения о продукте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой.

ПАО «Банк ПСБ»