Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

На 86-м году жизни скончался музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. Он был автором флейтового вступления к песне «Fernando». Об этом сообщил его сын Матиас Клинг изданию Aftonbladet.

Фото: Из личного архива Яна Клинга

Ян Клинг выступал с группой ABBA. Играл на саксофоне и флейте в альбомах группы «Arrival», «Voulez-Vous», «Super Trouper» и «The Visitors». Клинг сотрудничал с исполнителями Бьёрном Шифсом, Джерри Уильямсом и Моникой Сеттерлунд.

Группу ABBA создали солисты коллектива Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фельтског и Бенни Андерссон. У коллектива девять студийных альбомов, включая новый, который вышел в 2021 году. В 1974 году ABBA победила на Евровидении, выступив с песней «Waterloo». Группа просуществовала 10 лет и распалась после разводов супружеских пар внутри коллектива.

История группы ABBA

Ансамбль был создан в 1972 году и назван по первым буквам имен исполнителей. В состав квартета входят Агнета Фельтског , Бьерн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Первый успех на родине к ним пришел в 1972 году после записи песни «People Need Love». В марте 1973 года появился первый альбом под названием «Ring Ring»

Ансамбль был создан в 1972 году и назван по первым буквам имен исполнителей. В состав квартета входят Агнета Фельтског , Бьерн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Первый успех на родине к ним пришел в 1972 году после записи песни «People Need Love». В марте 1973 года появился первый альбом под названием «Ring Ring»

Фото: AP / Robert Dear, File

Участницы коллектива Анни-Фрид Лингстад (слева) и Агнета Фельтског на «Евровидении» 6 апреля 1974 года. Тогда группа заняла первое место на конкурсе с песней «Waterloo»

Фото: AP / Robert Dear

С момента выхода в 1975 году композиции «S.O.S.» мелодии группы заняли верхние строчки британского хит-парада. Музыканты были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия)

Фото: AP

В ноябре 1974 года ABBA отправилась в первое международное турне в Германию, Данию и Австрию. Многие билеты не были проданы, из-за отсутствия спроса коллектив был вынужден отменить несколько концертов

Фото: AP

Вторая часть тура, которую ABBA провела в Скандинавии в январе 1975 года, полностью отличалась от первой: группа собирала полные залы. В течение трех недель летом 1975 года ABBA дала 16 концертов на открытом воздухе в Швеции и Финляндии, привлекая тысячи зрителей. Их шоу в Стокгольме в луна-парке Grona Lund просмотрели 19 тыс. человек

Фото: AP / George Brich

1977 год стал пиковым в карьере квартета. В начале года прошло мировое турне, в декабре вышел снятый в Австралии фильм «ABBA — The Movie». Музыканты переделали старый кинотеатр в звукозаписывающую студию Polar Music в Стокгольме, где позднее записывались Led Zeppelin, Genesis и другие известные группы

Фото: AP

После этого группа продолжала выпускать пластинки, занимавшие первые строчки хит-парадов: «Не хотите ли Вы» («Voulez-Vous», 1979), сборник «ABBA Greatest Hits Vol.2»
На фото: выступление в Нью-Йорке в январе 1979 года

Фото: AP / Ron Frehm

В марте 1980 года ABBA отправилась на гастроли в Японию. Группа дала в этой стране 11 концертов, включая шесть выступлений на токийской арене Budokan. Каждое выступление собирало полные залы. Этот тур оказался последним в карьере квартета. Восьмой студийный альбом группы под названием «The Visitors» вышел в ноябре 1981 года. После этого участники ABBA занялись солными карьерами

Фото: AP / Tsugufumi Matsumoto

Группа ABBA является одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: ее записи по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. За выдающиеся заслуги в музыке ABBA включена в Зал славы рок-н-ролла

Фото: Jessica Gow / Scanpix Sweden / Reuters

Впервые информация о возвращении ABBA на сцену появилась в 2018 году. Было объявлено, что музыканты соберутся в студии в Стокгольме лишь для записи двух новых песен, официальный релиз которых был запланирован на тот же год
На фото: участники мюзикла «Mamma Mia» на основе 22 песен группы ABBA

Фото: AP

В августе 2021 года стало известно, что группа ABBA после 40-летнего перерыва в творчестве планирует выпустить пять новых песен. 2 сентября на официальном YouTube-канале квартета были представлены два видеоклипа на новые песни: «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down». Обе песни стали тизером нового альбома группы, который получил название «Voyage»
На фото: Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон на премьере фильма «Mamma Mia! Here We Go Again » в Лондоне 16 июля 2018 года

Фото: AP

Шведская группа планирует весной 2022 года представить альбом на концерте с использованием голограмм. Его проведут на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили На фото: поклонник группы с новой пластинкой «Voyage»

Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

