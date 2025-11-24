Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

На 86-м году жизни скончался музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. Он был автором флейтового вступления к песне «Fernando». Об этом сообщил его сын Матиас Клинг изданию Aftonbladet.

Фото: Из личного архива Яна Клинга Ян Клинг

Фото: Из личного архива Яна Клинга

Ян Клинг выступал с группой ABBA. Играл на саксофоне и флейте в альбомах группы «Arrival», «Voulez-Vous», «Super Trouper» и «The Visitors». Клинг сотрудничал с исполнителями Бьёрном Шифсом, Джерри Уильямсом и Моникой Сеттерлунд.

Группу ABBA создали солисты коллектива Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фельтског и Бенни Андерссон. У коллектива девять студийных альбомов, включая новый, который вышел в 2021 году. В 1974 году ABBA победила на Евровидении, выступив с песней «Waterloo». Группа просуществовала 10 лет и распалась после разводов супружеских пар внутри коллектива.