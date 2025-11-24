Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших беззалоговых кредитов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших нецелевых потребительских кредитов без обеспечения, по версии Банки ру. Аналитики рассмотрели программы российских банков из Топ-30 по розничному кредитному портфелю (на 01.10.2025 г.) и выбрали наиболее выгодные из них.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В исследовании участвовали предложения банков с условиями, актуальными на 11 ноября 2025 года. В итоговой рейтинговой таблице они ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям, среди которых: возможность снижения ставки за счет оплаты единовременного платежа либо оформления банковской подписки, наличие скидок к базовой ставке, максимальная сумма кредита и его срок, влияние личного страхования на процентную ставку, возможность выбора графика погашения, возраст заемщика, возможность кредитования ИП и самозанятых, срок рассмотрения заявки, наличие онлайн-заявки, доставки и других цифровых сервисов для заемщика.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,

в ближайших отделениях банка, а также по телефону

8-800-250-57-57.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.

