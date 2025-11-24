Краевой суд оставил в силе приговор пермскому активисту

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор пермскому активисту Роману Юшкову, ранее признанному виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Роман Юшков во время избрании меры пресечения.

Фото: Дмитрий Астахов Роман Юшков во время избрании меры пресечения.

В сентябре 2025 года Дзержинский суд Перми признал господина Юшкова виновным в унижении человеческого достоинства. Основанием для этого стал видеоклип, размещенный господином Юшковым в интернете в 2023 году. В ходе судебной психолого-лингвистической экспертизы ее авторы посчитали, что содержание ролика возбуждает ненависть и вражду по национальному признаку. При этом за восемь месяцев до его размещения Роман Юшков привлекался за это деяние, но в административном порядке. Суд назначил активисту наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Своей вины господин Юшков не признал и пытался добиться отмены приговора в апелляционной инстанции.