Провернули оферту

Бывший председатель совета директоров и совладелец Башкирской содовой компании Дмитрий Пяткин в арбитражных судах проиграл спор за 47% в уставном капитале ООО «Трейдинвест», которое владеет земельным участком в Подмосковье стоимостью около 3 млрд руб. В 2023 году ООО «Совлинк холдинг» господина Пяткина предложило миноритарному совладельцу «Трейдинвеста» Николаю Крайнову продать более 47% «Трейдинвеста» за 104 млн руб. Когда господин Крайнов согласился на сделку, «Совлинк холдинг» от нее отказался. Суды, рассмотрев иск Николая Крайнова, обязали ответчика продать ему долю в уставном капитале «Трейдинвеста».

Экс-председателю совета директоров и бывшему совладельцу национализированной в 2021 году Башкирской содовой компании Дмитрию Пяткину не удалось сохранить контроль над 47% в уставном капитале ООО «Трейдинвест». Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре во второй раз удовлетворил иск президента инвестиционной компании «Покров» Николая Крайнова о признании заключенным договора купли-продажи 47% в уставном капитале «Трейдинвеста».

Как сообщал «Ъ», строительная компания «Трейдинвест» была зарегистрирована в ноябре 2005 года в Москве. Она владеет 69,5 га в городе Лыткарино Московской области (6 км от МКАД) с видом разрешенного использования под жилищное строительство. В 2022 году участок выставлялся на торги за 3,1 млрд руб.

В марте 2023 года 94,18% «Трейдинвеста», который тогда находился в состоянии банкротства, перешли в собственность «Совлинк холдинг», которым владеет Дмитрий Пяткин. Почти сразу «Совлинк холдинг» через конкурсного управляющего компании Алексея Цветкова направил Николаю Крайнову нотариально заверенную оферту о намерении продать ему 47,09% «Трейдинвеста» за 104,9 млн руб. Господин Крайнов, который владел 4,53% в «Трейдинвесте», согласился на сделку, но в июле того же года «Совлинк холдинг» отказался от продажи.

В ответ Николай Крайнов, чья группа «Покров» специализируется на инвестициях в недвижимость, подал иск. Дмитрий Пяткин заявил самостоятельные требования о признании оферты недействительной сделкой, так как, по его словам, рыночная стоимость доли превышала 651 млн руб.

В 2024 году суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд, удовлетворили иск Николая Крайнова: раз оферта была направлена, а господин Крайнов ответил согласием, он имеет право на выкуп доли. Заявление господина Пяткина было отклонено.

В феврале этого года арбитражный суд Московского округа вернул дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы, так как у Николая Крайнова не было оригинала оферты.

В сентябре арбитражный суд Москвы вновь удовлетворил первоначальный иск и отказал в требованиях Дмитрия Пяткина. Суд посчитал, что копии оферты достаточно для доказательства того, что «Совлинк холдинг» предлагал ему сделку.

Дмитрий Пяткин, «Совлинк холдинг» направили апелляционные жалобы, «ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неполное исследование обстоятельств дела, неправильное применение норм материального права».

Девятый арбитражный апелляционный суд установил, что спорная оферта была удостоверена нотариусом, а затем направлена по электронной почте Николаю Крайнову конкурсным управляющим «Трейдинвеста», хотя тот в суде это отрицал. Довод господина Пяткина о несоответствия стоимости доли рыночной цене суд также отклонил, но при этом отметил, что бенефициар «Совлинк холдинга» сам хотел приобрести спорную долю.

«При новом рассмотрении суд первой инстанции подробно описал поведение сторон, установил фактическую аффилированность мажоритарного участника и конкурсного управляющего, придя к выводу, что получение управляющим копии нотариальной оферты и ее направление участнику свидетельствуют о реально выраженной воле на продажу. Апелляционная инстанция такой подход поддержала, признав указания кассационного суда исполненными. В этой конфигурации кассационному суду будет заметно сложнее повторно отменить акты, опираясь на прежние замечания, а перспективы повторного кассационного обжалования заметно снижены»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что судами принято верное решение: «Направление нотариально удостоверенной оферты свидетельствует о явном намерении ООО «Совлинк холдинг» заключить договор купли-продажи на изложенных в ней условиях. С учетом ее акцепта истцом суды обоснованно встали на его сторону. На этом фоне поведение другого участника, напротив, выглядит как недобросовестная попытка уклонения от исполнения принятых на себя обязательств».

Булат Баширов