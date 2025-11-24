В Воронеже продают производственный комплекс за 350 млн рублей

В Воронеже на улице Острогожской выставлен на продажу производственный комплекс площадью 4 тыс. кв. м. Он расположен на участке на 1,8 га и оценен в 350 млн руб. Об этом сообщило издание De facto.

Продавец отметил, что комплекс оснащен системой отопления и кран-балками грузоподъемностью от 3,2 до 5 т. Уличный склад оборудован козловым краном с грузоподъемностью 12,5 т.

Внутри производственного корпуса установлены антипылевое и шлифованное бетонное напольное покрытие. Комплекс также включает несколько покрасочных камер.