Археологи воссоздали облик поселения эпохи Османский империи на Тамани

В ходе научной конференции в Горячем Ключе (Краснодарский край) специалисты Южного научного центра (ЮНЦ) РАН представили итоги археологического исследования поселения Панагия-2 на полуострове Тамань, относящегося к периоду XVI–XVIII веков, сообщает Telegram-канал научного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮНЦ РАН Фото: ЮНЦ РАН

Обнаруженные в ходе раскопок фрагменты жилищ и хозяйственных построек проливают свет на традиции организации жилого и хозяйственного пространства у населения Таманского полуострова в период Османской империи, утверждает младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Ольга Кладченко.

По итогам археологического исследования территории специалисты смогли воссоздать конструктивные особенности жилищ-полуземлянок, из которых состояло поселение Панагия-2. Вход в жилье состоял из нескольких квадратных ступеней, ведущих вниз. Помещение отапливалось глинобитным очагом с полукруглым сводом, находившимся под землей.

Кроме жилищ археологи обнаружили на территории памятника следы хозяйственных помещений, погребов, а также основания плетневых заборов.

Полуостров Тамань входил в состав Османской империи с конца XVI века до 1774 года, когда после Русско-турецкой войны (1768–1774) эти территории отошли к России.

Анна Перова, Краснодар